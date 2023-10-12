Молодежная сборная Украины одержала разгромную победу во втором матче отбора на Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) разгромила сверстников из Люксембурга в выездном матче 2-го тура квалификации Евро-2025. Поединок закончился со счетом 0:3 .

"Сине-желтые" вышли вперед в конце первого тайма – Игорь Краснопир отличился голом после передачи Виталия Романа.

Во втором тайме подопечные Унаи Мельгосы сначала укрепили свое преимущество, а затем довели дело до разгрома. На 69-й минуте Богдан Вьюнник нанес точный удар, воспользовавшись пасом Назара Волошина.

Окончательный счет поединка на 90+4-й минуте установил Илья Квасница, которому ассистировал Вьюнник.

Для нашей "молодежки" эта победа стала второй подряд на старте отбора Евро-2025. В первом матче квалификации на континентальное первенство "сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии.

После победы над Люксембургом украинцы с 6 очками возглавили турнирную таблицу группы F. Однако по итогам игрового дня "сине-желтых" может обойти кто-то из пары Англия – Сербия, которые определяют сильнейшего в очном матче.

Текущее турнирное положение в группе F: Украина – 6 очков (2 матча), Англия – 3 (1), Сербия – 3 (1), Люксембург – 3 (3), Северная Ирландия – 3 (3), Азербайджан – 0 (2) ).

В следующем матче отбора на континентальное первенство украинская "молодежка" 16 октября сыграет с Англией. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в Словакии.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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