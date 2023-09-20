Алексей Арестович впервые назвал причину развода с двумя женами

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович впервые рассказал, почему развелся с первой и второй женами.

Он убежден, что причиной разрыва стало разное видение на будущее. В частности, это проявилось больше всего в воспитании детей. У бывших жен было одно видение на воспитание дочерей, а у Арестовича совсем другое.

"У меня есть теория, которая заключается в том, что люди разводятся, когда начинают жить разным будущим. Это единственная настоящая причина разводов. Есть стартовые причины, которые запускают, например, супружеская измена, финансы, скандалы. Но на самом деле – это разные миры", – сказал Арестович в интервью Алине Шаманской.

Алексей Арестович / Фото: скриншот с видео

По словам блогера, он первым уходил от жен, хотя даже испытывал чувства к ним. Однако Арестович понимал, что так будет лучше не только им, но и детям. После развода блогер остался в прекрасных отношениях с бывшими и помогает им материально.

"Я просто понимал, что не стоит жить вместе, потому что мы разрушаем друг друга, и это все влияет на ребенка. Я разводился, когда у меня были чувства к этим женщинам. Я просто понимал, что дальше не надо, будет хуже", – отметил Арестович.

Алексей Арестович / Фото: скриншот с видео

Блогер также признался, что и с третьей супругой Анастасией у них есть разногласия в воспитании сына, но они не существенны, поэтому никак не влияют на их брак.

"Немножко перегибает палку, потому что это мама. Но я стал старше и мудрее. Да и не такие уж разногласия. Мы с Настей очень совпадаем, поэтому разногласия можем перетерпеть. Но я ей иногда могу сказать, делаем не так, делаем так", – поделился блогер.

Третья жена Алексея Арестовича – Анастасия

Отметим, Алексей Арестович был трижды женат. От бывших двух браков у него две дочери. Ныне Арестович женат на предпринимательнице Анастасии, которая родила ему сына.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк назвал причину развода со второй женой. Также артист откровенно признался, кто был инициатором их разрыва.

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