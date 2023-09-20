Этой зимой ВСУ будут в совсем других условиях: Черник назвал особенность

Эта зима будет отличаться от прошлогодней, ведь активность движения ВСУ будет выше. То есть, придет точка, когда мы существенно сможем подвинуть вражеские артиллерийские рубежи и тяжелая техника, предоставленная нашими союзниками, сможет беспрепятственно двигаться зимой по дорогам.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный аналитик Петр Черник.

Мы начали получать большой бронепакет с февраля. Зима уже практически кончалась. У нас не было того количества качественной бронетехники, которое у нас есть. Сейчас подойдут Abrams, пусть 31 машина – это полноценный батальон, но все же они начнут работать”, – говорит эксперт.

«Самая главная деталь — в мае мы изменили философию истребления враждебной артиллерии. За полтора года, которые мы сражаемся, мы в среднем истребляли в пределах 200 артиллерийских систем в месяц. Именно такое количество россияне могли снимать со складов, ремонтировать и доставлять в бой”, – рассказал Черник.

“Напомню, что на складах у них 10 тысяч, а то и 15 тысяч старого советского хлама. Надо дойдут до самоходной установки СУ-100 времен Второй мировой войны, там довольно неплохая рабочая пушка. Но более 200 — максимум 300 единиц в месяц они поставлять не могут. Просто физически не справляется их военно-промышленный комплекс в части ремонта», — отметил военный аналитик.

“А мы в мае уничтожили 553 установки, в июне – 688, в июле – 677, в августе – рекордные 691, сейчас каждый день мы демонстрируем практически новые рекорды, даже вышли в суточных показателях до 40 орудий. Думаю, что в сентябре будет новый рекорд. То есть, мы истребляем как минимум 1:3”, — говорит эксперт.

“Это значит, что придет точка, когда мы существенно сможем подвинуть их артиллерийские рубежи и что тяжелая техника сможет двигаться зимой по дорогам. При продвижении и отражении артиллерийских рубежей и наличии большого количества машин, Stryker включительно, мы сможем двигаться по дорогам”, — отметил Черник.

“То есть война не будет полностью реплицирована, как это было в прошлом году зимой. Активность нашего движения даже в холодное время года будет выше, чем в прошлом году», — резюмировал он.

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