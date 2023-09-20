Этой зимой ВСУ будут в совсем других условиях: Черник назвал особенность

Успешное движение ВСУ обеспечит техника, предоставленная партнерами Украины.
Эта зима будет отличаться от прошлогодней, ведь активность движения ВСУ будет выше. То есть, придет точка, когда мы существенно сможем подвинуть вражеские артиллерийские рубежи и тяжелая техника, предоставленная нашими союзниками, сможет беспрепятственно двигаться зимой по дорогам.
Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный аналитик Петр Черник.
Мы начали получать большой бронепакет с февраля. Зима уже практически кончалась. У нас не было того количества качественной бронетехники, которое у нас есть. Сейчас подойдут Abrams, пусть 31 машина – это полноценный батальон, но все же они начнут работать”, – говорит эксперт.
«Самая главная деталь — в мае мы изменили философию истребления враждебной артиллерии. За полтора года, которые мы сражаемся, мы в среднем истребляли в пределах 200 артиллерийских систем в месяц. Именно такое количество россияне могли снимать со складов, ремонтировать и доставлять в бой”, – рассказал Черник.
“Напомню, что на складах у них 10 тысяч, а то и 15 тысяч старого советского хлама. Надо дойдут до самоходной установки СУ-100 времен Второй мировой войны, там довольно неплохая рабочая пушка. Но более 200 — максимум 300 единиц в месяц они поставлять не могут. Просто физически не справляется их военно-промышленный комплекс в части ремонта», — отметил военный аналитик.
“А мы в мае уничтожили 553 установки, в июне – 688, в июле – 677, в августе – рекордные 691, сейчас каждый день мы демонстрируем практически новые рекорды, даже вышли в суточных показателях до 40 орудий. Думаю, что в сентябре будет новый рекорд. То есть, мы истребляем как минимум 1:3”, — говорит эксперт.
“Это значит, что придет точка, когда мы существенно сможем подвинуть их артиллерийские рубежи и что тяжелая техника сможет двигаться зимой по дорогам. При продвижении и отражении артиллерийских рубежей и наличии большого количества машин, Stryker включительно, мы сможем двигаться по дорогам”, — отметил Черник.
“То есть война не будет полностью реплицирована, как это было в прошлом году зимой. Активность нашего движения даже в холодное время года будет выше, чем в прошлом году», — резюмировал он.
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