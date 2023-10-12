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Жителей Херсонщины призвали вывезти детей из "ада российских обстрелов"

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Жителей Херсонщины призвали вывезти детей из "ада российских обстрелов"

Обстрел Херсона / Фото: скриншот с видео

Ситуация на территории, которую обстреливают российские оккупанты, может стать критической для мирных граждан.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обратился к жителям области с просьбой позаботиться о детях и вывезти их в более безопасные места, поскольку освобожденные от оккупантов территории ежедневно находятся в "аду российских обстрелов".

Об этом он говорил в своем видеообращении в четверг, 12 октября, опубликованном на официальном Telegram-канале.

Глава Херсонщины заверил, что украинские защитники бьются за каждый метр херсонской земли, однако рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан. По его словам, это нужно уяснить и быть готовыми сделать свой выбор — уехать или остаться.

"Я еще раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте", — обратился к согражданам председатель ОВА.

Александр Прокудин заметил, что его дети сейчас тоже не в Херсоне, а вместе со своей матерью находятся в Украине, но в относительной безопасности.

"Это мое решение. Как отца. Как человека. И как должностного лица, который должен заботиться о тех, кто вверяет ему жизнь”, — объяснил он.

Глава Херсонщины заверил, что все, кто решит уехать с территории, находящейся под российскими обстрелами, непременно вернутся домой и главное – останутся живыми и невредимыми.

"Мы вместе со всей командой органов власти, медиков, правоохранителей и спасателей сделали свой выбор — мы остаемся и продолжаем работать в Херсоне", — подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Напомним, российские оккупанты попали по церкви в Херсоне во время обстрела 8 октября. Верующие, собравшиеся в храме на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами.

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Дата публикации
Просмотры
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