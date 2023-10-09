Дети Херсона: сколько малышей и как живет в городе под постоянными обстрелами

Россия постоянно обстреливает Херсон и область. Только за минувшие сутки там десятки раненых, в том числе 9-месячный ребенок. Россияне атаковали Херсон и село Станислав. В областном центре под огнем оказались жилые кварталы. Известно об 11 травмированных.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Российские оккупанты традиционно воюют с жилыми домами. По одному из таких в Херсоне накануне прилетели вражеские снаряды. Местные жители убирают последствия и рассказывают о сложном утре.

Злате 6 лет она живет в Херсоне и помогает взрослым убирать в многоэтажке после "прилета" вражеского снаряда.

6-летняя Злата из Херсона

В этом здании от российских обстрелов пострадали и другие люди. Среди них и маленькая Эмилия.

"Ребенок 8 месяцев и мужчине ногу повезли зашивать. Ребенок получил только испуг, правда", — говорит жительница Херсона Лариса Павловна.

Лариса Павловна

Маленькая Эмилия, которая пострадала из-за обстрелов, чувствует себя хорошо. Ее мать Диана говорит, что, пока они спали, на них упали осколки.

Семья Дианы и Дмитрия – переселенцы с левого берега, квартиру арендовали. Это уже второй обстрел, который пришлось пережить семье с младенцем, теперь решили переезжать.

Сосед семьи Евгений тоже получил травмы, однако уже вернулся домой. В квартире Евгения все избито, ведра с камнями и большой кусок снаряда.

Последствия вражеских обстрелов в Херсоне

После обстрелов жители многоэтажки убирают свой дом. Также снаряды прилетели по автостоянке в Херсоне. Там машины выгорели дотла

Пять машин здесь сгорели сразу, остальные – побило осколками. Первым загорелся автомобиль Анастасии. Женщина в этот момент выносила в коридор дочь — 8-летнюю Дарью. Девочка вспоминает – на этой машине она когда-то ездила в веселые путешествия – в зоопарк, на море в Скадовск.

Сейчас в Херсоне, несмотря на обстрелы, проживают 5500 детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне снова атакуют Херсонщину: ОВА сообщает о десятках раненых

Напомним, как украинских детей из-под обстрелов вывозили в бронированных капсулах.

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