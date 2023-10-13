Очільник Пентагону відвідає Ізраїль

Під час візиту голова Міноборони США проведе низку зустрічей з керівництвом Ізраїля.

Голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 13 жовтня відвідає Ізраїль з робочим візитом.

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Про це інформує Times of Israel.

"Країна страждає від руйнівного нападу терористів ХАМАС, внаслідок якого загинуло понад 1300 людей", - повідомив представник американського міністерства оборони.

За його словами, голова Пентагону панує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, представниками міністерства оборони та новим надзвичайним урядом Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ГУР Буданов розкрив деталі, де видно російський слід в діях ХАМАСу проти Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль не постачатиме до Сектора Гази електроенергію, воду й пальне, допоки палестинські бойовики не звільнять захоплених заручників.

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