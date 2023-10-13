Глава Пентагона посетит Израиль

В ходе визита глава Минобороны США проведет ряд встреч с руководством Израиля.
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин 13 октября посетит Израиль с рабочим визитом.
Об этом информирует Times of Israel.
"Страна страдает от разрушительного нападения террористов ХАМАС, в результате которого погибли более 1300 человек", — сообщил представитель американского министерства обороны.
По его словам, глава Пентагона царит встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями министерства обороны и новым чрезвычайным правительством Израиля.
Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Буданов раскрыл детали, где виден российский след в действиях ХАМАСа против Израиля.
Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль не будет поставлять в Сектор Газа электроэнергию, воду и горючее, пока палестинские боевики не освободят захваченных заложников.
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