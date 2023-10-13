Глава Пентагона посетит Израиль

В ходе визита глава Минобороны США проведет ряд встреч с руководством Израиля.

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин 13 октября посетит Израиль с рабочим визитом.

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Об этом информирует Times of Israel.

"Страна страдает от разрушительного нападения террористов ХАМАС, в результате которого погибли более 1300 человек", — сообщил представитель американского министерства обороны.

По его словам, глава Пентагона царит встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями министерства обороны и новым чрезвычайным правительством Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Буданов раскрыл детали, где виден российский след в действиях ХАМАСа против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль не будет поставлять в Сектор Газа электроэнергию, воду и горючее, пока палестинские боевики не освободят захваченных заложников.

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