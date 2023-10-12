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В Белом доме рассказали, сколько американцев погибло в Израиле

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Белом доме рассказали, сколько американцев погибло в Израиле

Координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби / Фото: Associated Press

Цифры не окончательные и могут вырасти в ближайшие дни.

В результате атаки боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль погибли 22 гражданина США, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Об этом заявил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

Он отметил, что эти цифры, скорее всего, возрастут в ближайшие дни.

Представитель Белого дома также заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с союзниками и партнерами, цель которых – добиться освобождения американцев, попавших в заложники боевиков ХАМАС. Количество таких заложников остается неизвестным.

"Мы ведем переговоры о том, как может выглядеть освобождение заложников, и не только с израильтянами, но и с другими союзниками и партнерами в регионе", – отметил Кирби, напомнив, что у Израиля есть значительный опыт в этом вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе.

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Дата публикации
Просмотры
399
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