У Білому дому розповіли, скільки американців загинуло в Ізраїлі

Цифри не остаточні та можуть зрости найближчими днями.

Внаслідок атаки бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль загинуло 22 громадянина США, ще 17 вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що ці цифри, скоріше за все, зростуть найближчими днями.

Представник Білого дому також заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори із союзниками та партнерами, мета яких – домогтися звільнення американців, котрі потрапили в заручники до бойовиків ХАМАС. Кількість таких заручників залишається невідомою.

"Ми ведемо переговори про те, як може виглядати звільнення заручників, і не лише з ізраїльтянами, а й з іншими союзниками та партнерами в регіоні", – зазначив Кірбі, нагадавши, що Ізраїль має значний досвід у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

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