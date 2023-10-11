Арестович оцінив перспективи покращення українсько-ізраїльських відносин

Українці та ізраїльтяни розуміють одне одного, тому що борються за виживання.

Відносини між Україною та Ізраїлем мають хороші перспективи. Це, звісно, дуже лякає наших ворогів.

Про це сказав колишній радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Найкращого радіо Ізраїля".

Близький Схід не буде тим самим

Арестович наголошує: після подій, які розпочав ХАМАС 7-го жовтня, Близький Схід не буде тим самим. Ізраїлю необхідно буде повністю переглянути власну безпекову систему, а значить і свою політику в регіоні.

На прикладі Ізраїлю та України ми бачимо, говорить колишній посадовець, що мирний процес радикально послаблює систему безпеки країни незалежно від виконання чи невиконання нею мирних угод.

"Ізраїль виконав свої, ми – не встигли, але бачимо, що ізраїльтяни та українці зіткнулися з одним і тим самим злом на своїй території. Це зло узгоджено і перебуває у союзницьких відносинах. Через спільну трагедію ми на емоційному рівні розуміємо одне одного, що позначається на взаєминах між двома країнами та народами, які борються за виживання", – стверджує Олексій Арестович.

Ці відносини мають добрі перспективи, переконаний Арестович, яких наші супротивники дуже побоюються. Вони розпочали злагоджену інформаційну кампанію, спрямовану на роз'єднання наших країн та народів.

"Ми побачимо великі зміни в українсько-ізраїльських відносинах, попри те, що значна частина буде не видно широкому загалу", – підсумував ексрадник ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності з країною на тлі бойових дій. Тож ОП надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити візит.

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