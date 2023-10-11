Арестович оценил перспективы улучшения украинско-израильских отношений

Украинцы и израильтяне понимают друг друга, потому что борются за выживание.

Отношения между Украиной и Израилем имеют хорошие перспективы. Это, конечно, очень пугает наших врагов.

Об этом сказал бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Лучшего радио Израиля".

Ближний Восток не будет прежним

Арестович отмечает: после событий, которые начал ХАМАС 7 октября, Ближний Восток не будет прежним. Израилю необходимо будет полностью пересмотреть собственную систему безопасности, а значит и свою политику в регионе.

На примере Израиля и Украины мы видим, говорит бывший чиновник, что мирный процесс радикально ослабляет систему безопасности страны независимо от выполнения или невыполнения ею мирных соглашений.

"Израиль выполнил свои, мы – не успели, но видим, что израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом на своей территории. Это зло согласовано и находится в союзнических отношениях. Из-за общей трагедии мы на эмоциональном уровне понимаем друг друга, что сказывается на взаимоотношениях между двумя странами и народами, борющимися за выживание", – утверждает Алексей Арестович.

У этих отношений хорошие перспективы, убежден Арестович, которых наши противники очень опасаются. Они начали слаженную информационную кампанию, направленную на разъединение наших стран и народов.

"Мы увидим большие изменения в украинско-израильских отношениях, несмотря на то, что значительная часть будет не видна широкой общественности", — подытожил экс-советник ОП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне боевых действий. Поэтому ОП направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит.

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