Готовится ли РФ к большой мобилизации: в ГУР оценили угрозу

Скибицкий считает, что Кремль пока не готовится к большой волне мобилизации, хотя напомнил, что процесс скрытой мобилизации в России не прекращался.
Процесс мобилизации в Российской Федерации не прекращался и продолжается уже больше года. Каждый день Россия скрыто осуществляет мобилизацию прежде всего на пополнение потерь и формирование новых частей и соединений.
Об этом в интервью УП рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, готовится ли Кремль к большой мобилизации.
По его словам, цель российского военного командования – всех мобилизованных, которых они призвали, перевести на контрактную основу.
"В том числе и угрозами проходит этот процесс. Но на самом деле численность за этот период времени Вооруженных сил Российской Федерации существенно не увеличилась", – отметил Скибицкий.
Срочная служба в РФ
При этом представитель ГУР напомнил, что в настоящее время в России начался очередной осенний призыв на срочную службу.
По его словам, украинская разведка сейчас очень активно будет мониторить ситуацию с подписанием контрактов именно срочниками.
"Цель сейчас Российской Федерации – существенно увеличить именно категории контрактных, профессиональных военнослужащих. Относительно следующей большой волны мобилизации – на самом деле РФ готова к этому. Соответственно уточнены все списки возможных мобилизованных, это все переведено в электронный учет. Кроме того, значительно ужесточены требования законодательства по уклонению от военной службы, за дезертирство. Это еще раз свидетельствует, что в любой момент Россия может возобновить столь мощный мобилизационный процесс", – говорит Скибицкий.
Есть ли необходимость "большой мобилизации" в РФ?
"Видимо, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, все равно выборы президента России, которые состоятся весной следующего года, они тоже влияют. Потому что мобилизация – это сложный процесс. Это, соответственно, влияние на общественно-политическую обстановку.
Но это и очень мощное влияние удара по экономике России, потому что призывается наиболее трудоспособное население... Пожалуй, все-таки Россия считает все это", – объясняет представитель ГУР.
По его мнению, то, что РФ пока не готовится к большой мобилизации, видно и по ситуации на фронте.
"Накопления таких мощных ударных группировок, предусматривающих массовую мобилизацию личного состава, мы не видим", – подытожил он.
Ранее сообщалось, что Россия готовится отправить на войну в Украину 60 тысяч "казаков".
Читайте также: