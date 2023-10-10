Россия готовится отправить на войну в Украину 60 тысяч "казаков"

Россия отправит на войну в Украину 60 тысяч "казаков". Их собираются включить в мобилизационный человеческий резерв и подготовить их по армейским специальностям.

Российские власти готовятся создать так называемый "казачий мобилизационный резерв", представители которого заключат контракты с Минобороны РФ и отправятся на войну в Украину.

Это следует из поправок в закон "О государственной службе российского казачества", которые Госдума РФ рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний, пишет российское издание The Moscow Times.

"С учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казацких обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, находящихся в запасе, для формирования мобилизационного человеческого резерва", — заявил автор поправок депутат российской Госдумы Николай Долуда.

Также читайте Путин объявил призыв: новобранцев в армию РФ будут набирать также на оккупированных территориях Украины

По его словам, на данный момент "казаки" могут заключить военные контракты и участвовать в войне против Украины в индивидуальном порядке. Однако включение их в мобилизационный человеческий резерв позволит Минобороны РФ подготовить их по армейским специальностям и массово отправить на фронт.

Численность "казачьего" мобрезерва определит военное ведомство, исходя из своих нужд, добавил Долуда. Речь может идти о 60 тыс. человек, или 40% от 146 тыс. участников, находящихся во Всероссийском казачьем обществе, пригодных по возрасту и состоянию здоровья для военной службы.

Мобилизация в России

Российский президент Владимир Путин в конце сентября подписал указ о начале осеннего призыва в армию. На срочную службу в России планируют набрать 130 тысяч человек, в том числе с захваченных украинских территорий.

Россияне планируют осуществить принудительную мобилизацию с 1 октября по 31 декабря 2023 года. На оккупированных территориях российский беспредел лично будет контролировать заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в сентябре приезжал на ТОТ Донетчины.

Кроме того, в РФ недавно было зафиксировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать на Донбассе женскую мобилизацию.

Читайте также: