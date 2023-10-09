В Украине осудили агента ГРУ России, который притворялся волонтером из Днепра

Российский агент собирал информацию о видах и приблизительном количестве переправлявшихся на фронт вооружений ВСУ.

В Украине к 15 годам заключения был приговорен агент Главного разведуправления России, который действовал в Днепре под прикрытием волонтерского фонда, а на самом деле собирал разведданные о Силах обороны.

Об этом сообщили в СБУ 9 октября.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один участник агентурной сети главного управления генштаба ис рф (известного как гру), которая была нейтрализована в Днепре", — указано в заявлении спецслужбы.

Как СБУ удалось поймать российского агента

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника летом 2023 года в результате многоэтапной спецоперации в Днепре.

После разоблачения сообщников российского агента в начале года он ненадолго "залег на дно". Впоследствии злоумышленник перешел на резервный канал общения со своим российским куратором и продолжил выполнять его задачи.

Что натворил агент ГРУ

Чтобы замаскировать свою разведывательно-подрывную деятельность, российский агент использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под таким "прикрытием" злоумышленник собирал разведданные о Силах обороны Украины на территории Днепра.

В первую очередь фигуранта дела интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, переправляемых железнодорожным сообщением на фронт.

"Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры", – говорится в сообщении СБУ.

В жилье злоумышленника провели обыски и нашли мобильный телефон, который мужчина использовал для переписки с представителем ГРУ.

На основании собранных доказательств российский агент признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Но благодаря активному сотрудничеству со следствием изменник смог избежать пожизненного заключения и был осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, жителя Запорожья приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества за государственную измену. Он передавал россиянам данные о местах дислокации ВСУ.

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