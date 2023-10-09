Угроза энергетического террора РФ: эксперт указал на важный момент

РФ за первую неделю октября запустила по нашей стране 100 беспилотников-камикадзе типа Шахед-136.

Страна-агрессорка РФ с конца сентября 2023 года могла накопить за счет внутреннего производства десятки крылатых ракет авиационного базирования Х-101 и Х-555.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале Telegram.

По его словам, последний раз противники массированно атаковали украинскую территорию такими ракетами 21 сентября.

"Таким образом, за прошедший промежуток времени, только за счет внутреннего производства, они могли накопить 30 ракет", — рассказал эксперт.

Также он сообщил, что РФ в течение первой недели октября запустила по нашей стране 100 беспилотников-камикадзе типа "Шахед-136".

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"В Украине "Шахед-136" абсолютно никак не проявили себя в зоне боевых действий. И не могли проявить — поскольку их присутствие в зоне с очень плотным насыщением средствами поражения бессмысленно. Летит на крейсерской скорости 150 км/ч выдающий объект. характерен узнаваемый звук, слышим за километры...", — говорится в статье Коваленко.

Напомним, российская террористическая армия накануне обстреляла село Беленькое Запорожской области. оккупанты из ствольной артиллерии били по жилым домам, три помещения почти полностью разрушены. На месте трагедии погибли два человека.

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