Зачем России нужен ХАМАС: ответ эксперта

В России есть рычаги влияния и инструменты для взаимодействия с такими организациями, как ХАМАС.

РФ поддерживает долгосрочные отношения с ХАМАСОМ, поскольку ей выгодно собирать вокруг себя "союзников", нарушающих мировой порядок.

Такое заявление сегодня, 8 октября, в эфире телеканала FREEДОМ сделал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Он говорит, что Россия многое вложила в поддержание отношений с ХАМАСом и всеми палестинскими организациями.

"Но с какого-то момента они стагнировали. То есть, что-то для ФАТХа, для западного берега — это отдельные в российской политике отдельные ресурсы, которые выделялись, и что-то для ХАМАС отдельно. В Крыму в советское время действовала база, где готовились палестинские боевики для войны с Израилем. Часть этих боевиков — ХАМАС", — рассказывает эксперт.

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По его словам, каждая встреча с РФ – это дополнительная трибуна.

"Они приезжали из Катара, они приезжали из Египта, где они одно время базировались, и была такая запасная штаб-квартира", — рассказал он.

Данилов добавляет, что в России есть рычаги влияния и инструменты для взаимодействия с такими организациями как ХАМАС и Хезболла.

“Влияние России может быть меньше, чем у Ирана, но оно есть. И российские спецслужбы, и российские востоковеды очень плотно сотрудничали и работали с этими организациями. Я думаю, что российская сторона знала о плане атаки, например, на Израиль сейчас. Несмотря на то, что в Израиле сейчас премьер-министр, у которого очень близкие личные отношения с Путиным, российская сторона не предупредила Нетаньяху и его правительство о том, что готовится такое нападение на Израиль”, — высказал мнение эксперт.

Нападение ХАМАС на Израиль: что известно

На фестивале Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы в день нападения боевиков ХАМАС погибли по меньшей мере 260 человек.

Представительство Ирана при ООН отрицает, что Тегеран принимал участие в планировании нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Боевики террористической группировки ХАМАС дважды обстреляли аэропорт в городе Ашкелон.

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