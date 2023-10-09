Иран отверг причастность к планированию нападения на Израиль

Руководство Ирана говорит, что решение о нападении приняла Палестина.

Представительство Ирана при ООН отрицает, что Тегеран принимал участие в планировании нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом пишет Би-би-си.

"Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не принимаем участия в ответных мерах Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной", — заявили в представительстве.

Там также добавили, что обострение конфликта "является вполне законной защитой от семи десятилетий деспотической оккупации".

"Они пытаются оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана", – добавили в представительстве.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения "Хезболла", что иранские чиновники якобы дали зеленый свет для начала нападения во время встречи с боевиками в Бейруте на прошлой неделе.

На встрече в Бейруте присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции, утверждает WSJ, они работали над планом операции вместе с ХАМАС с августа.

Предоставляем:

Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться ударами. ЦАХАЛ зачищает территории, куда проникли боевики. Известно, что ВВС армии Израиля атаковали еще три штаба террористических организаций в Секторе Газа – оперативный штаб террористической организации ХАМАС, Оперативный штаб организации "Исламский джихад" и штаб "Исламского джихада" по управлению ракетными силами.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение "пункта 40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

Участники экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке не договорились о принятии каких-либо действий и не приняли никакого решения.

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