Напад на Ізраїль: Іран відреагував на заяви про допомогу бойовикам ХАМАС

Керівництво Ірану каже, що рішення про напад прийняла виключно Палестина.

Представництво Ірану при ООН заперечує, що Тегеран брав участь у плануванні нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише Бі-бі-сі.

"Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, проте ми не беремо участі в заходах Палестини у відповідь, оскільки ці рішення приймаються виключно самою Палестиною", – заявили в представництві.

Там також додали, що загострення конфлікту "є цілком законним захистом від семи десятиліть деспотичної окупації".

"Вони намагаються виправдати свій провал і списати його на розвідувальну міць та оперативне планування Ірану", – додали у представництві.

Раніше видання Wall Street Journal повідомило із посиланням на високопоставлених членів палестинського угруповання ХАМАС та ліванського руху "Хезболла", що іранські чиновники нібито дали зелене світло для початку нападу під час зустрічі з бойовиками у Бейруті минулого тижня.

На зустрічі в Бейруті були присутні офіцери Корпусу вартових ісламської революції, стверджує WSJ, – вони працювали над планом операції разом із ХАМАС від серпня.

Нанадаємо:

Ізраїль та ХАМАС продовжують обмінюватися ударами. ЦАХАЛ зачищає території, куди проникли бойовики. Відомо, що ВПС армії Ізраїлю атакували ще три штаби терористичних організацій у Секторі Гази — оперативний штаб терористичної організації ХАМАС, Оперативний штаб організації "Ісламський джихад" і штаб "Ісламського джихаду" з управління ракетними силами.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення "пункта 40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни.

Учасники екстренного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході не домовились про вживання якихось дій та не прийняли жодного рішення.

Читайте також: