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Разведка Британии назвала ключевой элемент ударов РФ по Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Разведка Британии назвала ключевой элемент ударов РФ по Украине

Дрон-камикаде "Shahed" / Фото: Associated Press

Иран продолжает помогать России в войне, развязанной против Украины.

Партнерство России с Ираном укрепилось и ускорилось из-за вторжения РФ в Украину. Иранская помощь России в войне включала в себя сотни беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские боеприпасы. Иранские дроны-камикадзе были ключевым элементом российской кампании по нанесению дальних ударов по Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, международная изоляция вынудила Россию перенаправить свои внешнеполитические усилия в сторону ранее менее желаемого партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

По данным разведки Британии, это соглашение расширено и теперь включает сбор и производство иранских БПЛА по лицензии на предприятии в России.

"Российско-иранские дипломатические и экономические связи также активизировались. Взаимодействие России с Ираном через многонациональные форумы почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к экономическому форуму БРИКС", — говорится в сообщении.

Иран недавно заявил, что Россия инвестировала в Иран $2,76 млрд в течение 2022-2023 годов.

"Экономические связи, скорее всего, будут усугубляться, поскольку Россия стремится смягчить последствия санкций", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Иран отреагировал на заявления о помощи боевикам ХАМАС в нападении на Израиль.

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Дата публикации
Просмотры
2509
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