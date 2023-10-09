"Это одна война": Подоляк об Израиле и Украине

Нападение ХАМАС на Израиль – продолжение атаки на Запад и глобальную систему безопасности.

Об этом заявил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что, несмотря на тысячелетнюю историю конфликта между Израилем и Палестиной, начало боевых действий там не случайно.

"Однако следует понимать, что момент подъема спички был выбран не случайно. Акция была продумана. И за действиями ХАМАС сегодня торчат уши далеко не только Ирана", — написал он.

Также советник главы ОП отметил, что нападение произошло в момент дискуссий о помощи Украине и активному политическому процессу в США. Давление на Украину и ее союзников увеличилось.

"Но мы должны пройти через этот шторм и сохранять устойчивость и единство. И если у кого-то вызывает смех, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия Украине... Вы так и не поняли. Это одна война. На шахматной доске все взаимосвязано. И если сегодня не помочь нам выиграть, то завтра не до смеха будет вам", — добавил он.

Что происходит в Израиле

Утром, 7 октября, Израиль получил массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Начиная с 06:28 утра сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел длился около получаса. Армия призвала миллионы жителей южных и центральных районов Израиля оставаться в защищенных местах.

"Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из Сектора Газы по территории Израиля. В нескольких местах террористы проникли в израильскую территорию", — заявила пресс-служба израильской армии.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что по территории Израиля выпущено более пяти тысяч ракет. "Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле", – сказал он.

8 октября Израиль официально объявил войну, в частности, военно-политический кабинет проголосовал за введение "пункта 40 Алеф" Этот пункт не применяли с 1973 года, когда началась "Война Судного дня".

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