В Україні засудили агента ГРУ Росії, який прикидався волонтером із Дніпра

Російський агент збирав інформацію про види та приблизну кількість озброєнь ЗСУ, які переправлялися на фронт.

В Україні до 15 років ув’язнення засудили агента Головного розвідуправління Росії, який діяв у Дніпрі під прикриттям волонтерського фонду, а насправді збирав розвіддані про Сили оборони.

Про це повідомили в СБУ 9 жовтня.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яку було нейтралізовано у Дніпрі", – вказано в заяві спецслужби.

Як СБУ вдалося спіймати російського агента

Працівники СБУ затримали зловмисника влітку 2023 року в результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі.

Після викриття спільників російського агента на початку року він ненадовго "заліг на дно". Згодом зловмисник перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським "куратором" та продовжив виконувати його завдання.

Що накоїв агент ГРУ

Щоб замаскувати свою розвідувально-підривну діяльність, російський агент використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким "прикриттям" зловмисник збирав розвіддані про Сили оборони України на території Дніпра.

Насамперед фігуранта справи цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на фронт.

"Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери", – йдеться в повідомленні СБУ.

У помешканні зловмисника провели обшуки і знайшли мобільний телефон, який чоловік використовував для листування з представником ГРУ.

На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Але завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення був засуджений на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, жителя Запоріжжя засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Він передавав росіянам дані про місця дислокації ЗСУ.

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