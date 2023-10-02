"Ополченка из ДНР" просит Путина объявить женскую мобилизацию

Жительница непризнанной "ДНР" хочет на войну и просит диктатора отправить на фронт женщин.
"Ополченка" из так называемой "Донецкой народной республики" Наталья "Волчица" обратилась к президенту-диктатору Владимиру Путину с просьбой начать на Донбассе женскую мобилизацию.
Видео опубликовал блоггер Денис Казанский.
По ее словам, мужчины в Донецке скрываются от войны, а женщины якобы принесут больше пользы на войне против Украины.
"Я бы очень хотела обратится к нашему президенту Владимиру Путину, чтобы объявили женскую мобилизацию. Потому что именно женщины в 2014 встали, именно женщины держали технику… и сейчас женщины идут в военкомат и просят, чтобы их взяли… Потому что мужики покупают броню и убегают", – заявила она.
Напомним, коллаборант Губарев сделал неожиданное заявление о войне и похвалил ВСУ.
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