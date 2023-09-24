Маразм крепнет: Соловьев призвал отправить армян из Карабаха в Украину

С каждым днем заявления российских пропагандистов становятся все более абсурдными.

Так, Владимир Соловьев призвал отправить армян из Карабаха на войну в Украину. Мол, пусть ребята работают.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Соловьев считает, что оставшимся из армии Карабаху следует дать возможность вступить в ряды так называемых "ДНР" и "ЛНР". Чтобы ребята, говорит он, своими слаженными подразделениями "влились и работали". И пусть даже со своей символикой, если нужно.

Соловьев призвал отправить армян из Карабаха в Украину

"Вот наконец-то и реальная помощь от России назрела. Кого не убили азербайджанцы – отправят к мясному штурму на Угледар", – заметил Казанский.

Ранее Соловьев обратился к россиянам с "просьбой", чтобы они сохраняли информационную тишину и не публиковали материалы об атаках на РФ.

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