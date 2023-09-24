Маразм міцнішає: Соловйов закликав відправити вірмен із Карабаху до України

З кожним днем заяви російських пропагандистів стають дедалі абсурднішими.
Так, Володимир Соловйов закликав відправити вірмен із Карабаху на війну до України. Мовляв, нехай хлопці працюють.
Відео опублікував журналіст Денис Казанський.
Соловйов вважає, що тим, хто залишився з армії Карабаху, слід дати можливість вступити до лав так званих "ДНР" та "ЛНР". Щоб хлопці, каже він, своїми злагодженими підрозділами "влилися й працювали". І нехай навіть зі своєю символікою, якщо потрібно.
"Ось нарешті і реальна допомога від Росії наспіла. Кого не вбили азербайджанці – відправлять до м'ясного штурму на Вугледар", – зауважив Казанський.
Нагадаємо,
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