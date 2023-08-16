"Треба розорити концерн": у Соловйова істерика через рішення Mercedes-Benz

Німецька компанія вирішила повністю відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення.

Російський пропагандист Володимир Соловйов видав чергову істеричну заяву через рішення німецької компанії Mercedes-Benz, яка вийшла з російського ринку, повністю відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення. Пропагандист обізвав компанію "нацистською сволотою" та пригрозив "розорити" концерн.

З такими погрозами він виступив у ефірі своєї пропагандистської програми на росТБ.

Німецька компанія, зокрема обмежила росіянам доступ до онлайн-систем, які використовуються для здійснення технічного обслуговування та виявлення проблем.

З цього приводу Соловйов заявив, що концерн "має викупити всі автомобілі, які придбали росіяни, що треба "подавати колективний позов на мільярди доларів", а потім почав погрожувати, що треба "розорити" концерн.

Нагадаємо, у студії Соловйова захоплено обговорювали, які міста України треба "стерти із лиця землі" ракетами (відео).

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