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У ЗСУ розповіли про логістичні проблеми росіян в Криму: що сталося

Автор
Олена Капнік Олена Капнік
Дата публікації
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1945
Час на прочитання
2 хв
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У ЗСУ розповіли про логістичні проблеми росіян в Криму: що сталося

Російська армія. / Фото: Associated Press

Для забезпечення військових потреб росіяни використовують ті ж напрямки, що й для цивільних.

В анексованому РФ Криму ускладнилася логістика, бо після атак по Кримському мосту шляхи постачання перевантажені. А для забезпечення військових потреб росіяни використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, тимчасово анексований півострів "все більше перетворюється на острів в логістичному сенсі". Гуменюк каже, що постачання до самого Криму для мирних мешканців здійснюється тими трасами, які ще частково можуть функціонувати.

Гуменюк розповіла, що російські окупанти для ремонту переправ намагаються формувати спеціальні "бригади". Втім, аби знайти персонал, доводиться "зганяти під дулом автоматів". Адже люди усвідомлюють, що це зона небезпеки.

"Якщо туди вже поцілили - це в зоні досягання зброї Сил оборони, а це означає, що і понтонні переправи як альтернативні там теж не в абсолютній безпеці", - зауважує Гуменюк.

Як повідомлялося, окупанти суттєво змінили терміни відновлення Чонгарського мосту. Так, за словами гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, цеу триватиме щонайменше "один-два місяці", а не кілька днів - як заявляли окупанти раніше. 

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ! Влучання по Кримському мосту! Що прилетіло?

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Дата публікації
Перегляди
1945
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