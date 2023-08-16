Модель OnlyFans стала бабусею у 34 роки – фото

Модель OnlyFans Рейчел Макінтайр похизувалася, що стала бабусею у віці 34 років.

Про це пише ladbible.com.

Перша онучка британки з'явилася на світ наприкінці липня.

Коли вона поділилася новиною у соціальних мережах, її підписники заявили, що вона має надто молодий вигляд, щоб бути бабусею, а деякі навіть привітали її з народженням доньки.

Рейчел Макінтайр з новонародженою онучкою / Фото: ladbible.com

Макінтайр, яка бере 10 доларів на місяць зі своїх фоловерів на OnlyFans, вперше завагітніла, коли їй було лише 15 років.

Коли торік вона виявила, що її тоді ще 17-річна дочка вагітна, вона мала певні сумніви, бо знає, як важко бути молодою мамою, яка працює повний робочий день.

"Я була дуже шокована, коли дізналася, що вона вагітна. Але коли це дійшло до мене, я почала хвилюватися. Я знала, що, мабуть, також підтримаю її. Люди навіть не вірять, що я мама своєї дочки. Вони дивляться на мене в повному шоці, коли я їм говорю. Вони такі: "Зачекайте, ви не сестри?". Коли я говорю, що я теж бабуся, це ще більший шок. У мене завжди запитують посвідчення особи, бо я маю молодий вигляд. Це дратує, але це також своєрідний комплімент", - зазначила модель.

Рейчел Макінтайр / Фото: ladbible.com

Макінтайр додала, що їй було важко спостерігати, як її донька народжувала.

"Було досить травматично бачити, як дочка пройшла через щось подібне до 17 років. Пологи були трохи жахливими, але, на щастя, моя онука — така гарна дитина. Вона насправді не плаче. Вона просто видає звуки, коли голодна, їсть та спить", - додала вона.

Мама двох дітей сказала, що найбільшою перевагою є те, що вона молода і досить здорова, щоб робити багато речей зі своєю онукою.

"Я з нетерпінням чекаю можливості потрапити до спортзали, щоб моє тіло мало кращий вигляд, ніж будь-коли. Найбільша перевага такої молодої бабусі в тому, що в мене є набагато більше енергії", — сказала вона. "Коли моя онука трохи підросте, я зможу брати її з собою до різних місць, і я не втомлюватимусь, як старші бабусі".

Хоча її ситуація незвична, Макінтайр не думає, що є якісь недоліки у тому, щоб бути бабусею у 34 роки.

"Мене ще не засудили за це, але, ймовірно, це станеться. Мене це не турбує. У наші дні люди критикуватимуть будь-що. Все життя полягає в тому, щоб бути щасливим" - зазначила жінка.

Зауважимо, 2009 року наймолодшою бабусею у світі визнали ромку румунського походження Ріфку Станеску. У неї народився онук, коли їй було всього 23 роки. Ріфка народила доньку Марію, коли їй було 12. Дівчинка вийшла заміж у 10 років, а через рік народила сина на ім'я Іон.

Нагадаємо, в Угорщині жінка з двома вагінами, матками та шийками матки народила "диво-дитину". Вона кинула виклик усім лікарям.

Читайте також: