Модель OnlyFans стала бабушкой в 34 года - фото

Модель OnlyFans Рэйчел Макинтайр похвасталась, что стала бабушкой в возрасте 34 лет.

Об этом пишет ladbible.com.

Первая внучка британки появилась на свет в конце июля.

Когда она поделилась новостью в социальных сетях, ее подписчики заявили, что она слишком молода, чтобы быть бабушкой, а некоторые даже поздравили ее с рождением дочери.

Рейчел Макинтайр с новорожденной внучкой / Фото: ladbible.com

Макинтайр, которая берет 10 долларов в месяц со своих фолловеров на OnlyFans, впервые забеременела, когда ей было всего 15 лет.

Когда в прошлом году она обнаружила, что ее тогда еще 17-летняя дочь беременна, у нее были сомнения, потому что знает, как трудно быть молодой мамой, которая работает полный рабочий день.

"Я была очень шокирована, когда узнала, что она беременна. Но когда это дошло до меня, я начала волноваться. Я знала, что, пожалуй, тоже поддержу ее. Люди даже не верят, что я мама своей дочери. Они смотрят на меня в полном шоке, когда я им говорю. Они такие: "Подождите, вы не сестры?". У меня всегда спрашивают удостоверение личности, потому что я молодо выгляжу. Это раздражает, но это также своего рода комплимент", — отметила модель.

Рэйчел Макинтайр / Фото: ladbible.com

Макинтайр добавила, что ей было тяжело наблюдать, как ее дочь рожала.

"Было достаточно травматично видеть, как дочь прошла через что-то подобное в 17 лет. Роды были немного ужасными, но, к счастью, моя внучка — такой красивый ребенок. Она на самом деле не плачет. Она просто издает звуки, когда голодная, ест и спит", – добавила она.

Мама двоих детей сказала, что наибольшим преимуществом является то, что она молода и достаточно здорова, чтобы делать многое со своей внучкой.

"Я с нетерпением жду возможности попасть в спортзал, чтобы мое тело выглядело лучше, чем когда-либо. Наибольшее преимущество такой молодой бабушки в том, что у меня есть гораздо больше энергии", — сказала она. "Когда моя внучка немного подрастет, я смогу брать ее с собой в разные места, и я не буду уставать, как старшие бабушки".

Хотя ее ситуация непривычна, Макинтайр не думает, что есть какие-то недостатки для того, чтобы быть бабушкой в 34 года.

"Меня еще не осудили за это, но, вероятно, это произойдет. Меня это не беспокоит. В наши дни люди будут критиковать что угодно. Вся жизнь состоит в том, чтобы быть счастливой" — отметила женщина.

Отметим, в 2009 году самой молодой бабушкой в мире признали ромку румынского происхождения Рифку Станеску. У нее родился внук, когда ей было всего 23 года. Рифка родила дочь Марию, когда ей было 12. Девочка вышла замуж в 10 лет, а год спустя родила сына по имени Ион.

Напомним, в Венгрии женщина с двумя вагинами, матками и шейками матки родила "чудо-ребенка". Она бросила вызов всем врачам.

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