В ВСУ рассказали о логистических проблемах россиян в Крыму: что произошло

Для обеспечения военных нужд русские используют те же направления, что и для гражданских.

В аннексированном РФ Крыму усложнилась логистика, потому что после атак по Крымскому мосту пути поставки перегружены. А для обеспечения военных нужд россияне используют те же направления, что и для гражданских.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, временно аннексированный полуостров "все больше превращается в остров в логистическом смысле". Гуменюк говорит, что поставка в Крым для мирных жителей осуществляется теми трассами, которые еще частично могут функционировать.

Гуменюк рассказала, что российские оккупанты для ремонта переправ пытаются формировать специальные "бригады". Впрочем, чтобы найти персонал, приходится "сгонять под дулом автоматов". Ведь люди отдают себе отчет, что это зона опасности.

"Если туда уже попали – это в зоне достижения оружия Сил обороны, а это значит, что и понтонные переправы как альтернативные там тоже не в абсолютной безопасности", – отмечает Гуменюк.

Как сообщалось, оккупанты существенно изменили сроки восстановления Чонгарского моста. Так, по словам гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, это продлится по меньшей мере "один-два месяца", а не несколько дней — как заявляли оккупанты ранее.

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