Соловьев призвал ударить по Украине ядерным оружием и даже назвал город (видео)

Российский пропагандист, путинский поклонник Владимир Соловьев призвали к ядерному удару по Украине. Одними из вариантов, куда можно было бы ударить, стали Одесса и Львов.

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Во время шоу Соловьева гости в студии выбирали украинский город, по которому можно было нанести показательный удар ядерным тактическим оружием. Один из гостей был бывший пророссийский украинский политик, народный депутат 7-го созыва от "Партии Регионов" Игорь Марков. Предатель предложил "бить на отлог", мол, "достаточно по очкам выигрывать, надо нокаутировать".

Соловьев подхватил такую идею. "Для этой цели нужно использовать то, что вам не нравится... Одесса не будет, заново отстроим. А какие варианты? Вариантов, к сожалению, больше нет", — цинично заметил Соловьев.

Вместо этого еще более циничным был Марков. "Лучшее Львов", — заявил он. Объяснив свое мнение ты, что из-за этого город союзники поставляют Украине оружие.

Российские пропагандисты призывают ударить по Украине ядерным оружием

Напомним, ранее в студии Соловьева восторженно обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами. Пропагандисты предлагали уничтожить полностью Львов, Киев и Одессу, а последнюю сделать столицей.

Читайте также: