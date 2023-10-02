Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ополченка з ДНР" просить Путіна оголосити жіночу мобілізацію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
483
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ополченка з ДНР" просить Путіна оголосити жіночу мобілізацію

Володимир Путін / Associated Press

Мешканка невизнаної ДНР хоче на війну і просить диктатора відправити на фронт жінок.

"Ополченка" з так званої "Донецької народної республіки" Наталія "Вовчиця" звернулася до президента-диктатора Володимира Путіна з проханням розпочати на Донбасі жіночу мобілізацію.     

Відео опублікував блогер Денис Казанський.

За її словами, чоловіки в Донецьку, ховаються від війни, а жінки нібито принесуть більше користі на війні проти України.

"Я би дуже хотіла звернутися до нашого президента Володимира Путіна, щоб оголосили жіночу мобілізацію. Тому що саме жінки 2014 року встали, саме жінки тримали техніку… і зараз жінки йдуть до військкоматів і просять, щоб їх взяли… Бо мужики купують броню та тікають", - заявила вона.

Нагадаємо, колаборант Губарєв зробив неочікувану заяву про війну та похвалив ЗСУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
483
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація