"Ополченка з ДНР" просить Путіна оголосити жіночу мобілізацію

Мешканка невизнаної ДНР хоче на війну і просить диктатора відправити на фронт жінок.

"Ополченка" з так званої "Донецької народної республіки" Наталія "Вовчиця" звернулася до президента-диктатора Володимира Путіна з проханням розпочати на Донбасі жіночу мобілізацію.

Відео опублікував блогер Денис Казанський.

За її словами, чоловіки в Донецьку, ховаються від війни, а жінки нібито принесуть більше користі на війні проти України.

"Я би дуже хотіла звернутися до нашого президента Володимира Путіна, щоб оголосили жіночу мобілізацію. Тому що саме жінки 2014 року встали, саме жінки тримали техніку… і зараз жінки йдуть до військкоматів і просять, щоб їх взяли… Бо мужики купують броню та тікають", - заявила вона.

Нагадаємо, колаборант Губарєв зробив неочікувану заяву про війну та похвалив ЗСУ.

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