Наразі бодай якихось моментів, які свідчили б про можливість повернення Російської Федерації до зернової угоди, немає.

Про це заяви в інтерв'ю одному із російських засобів масової пропаганди перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський.

Російський політик вкотре нагадав про умови Москви щодо експорту російської сільгосппродукції та добрив, які досі не були виконані. За його словами,більшою мірою їхня реалізація залежить від західних країн.

"Мабуть, генеральний секретар важелів додаткового впливу на західні країни не має і не з'явився з того часу, тому ми й знаходимося там, де знаходимося. Поки що я не бачу якихось моментів, які б налаштовували на оптимізм щодо відновлення зернової угоди у тому чи іншому вигляді", - заявив - Полянський.

Також російський дипломат додав, що ООН не пропонувала якихось нових форматів, які б могли замінити чорноморську ініціативу.

Нагадаємо, раніше в адміністрація президента-диктатора РФ Володимира Путіна зробили нову заяву про "зернову угоду". Москва вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей.

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