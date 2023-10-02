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Помер народний артист України Андрій Верес

Помер народний артист України Андрій Верес

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Помер народний артист України Андрій Верес

Андрій Верес / Фото: Фото з соціальних мереж

Культурного діяча не стало на 68-му році життя.

Пішов з життя народний артист України Андрій Верес, який очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня".

Про смерть музиканта повідомив у Facebook третій президент України Віктор Ющенко, з яким він приятелював. Артиста не стало на 68-му році життя. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

"Все своє життя Андрій був щиро відданий одній ідеї – розкриттю потенціалу української музики, української пісні. Він невтомно засновував і виводив на високий професійний рівень ансамблі і гурти, вірив у виконавців, вирощуючи у них любов до співу і любов до сцени. Завдяки його ентузіазму, українська пісня відроджувалася на Київщині від кінця 1980-х років", - написав Віктор Ющенко.

Андрій Верес та Віктор Ющенко / © Фото з соціальних мереж
Андрій Верес та Віктор Ющенко / Фото: Фото з соціальних мереж

Третій президент також розповів, що Андрій Верес в останні роки свого життя активно допомагав українським захисникам та невпинно чекав на перемогу України.

"В останні роки він багато допомагав Збройним силам України, підтримував патріотичний дух на фронті, серцем вірив у перемогу, якої, на жаль, не судилося побачити. Андрію, ти так багато зробив для України впродовж всього свого життя. Твоїм артистам, всій українській культурі, усій нашій родині, яка так тебе цінувала, дуже тебе не вистачатиме", - додав Віктор Ющенко.

Андрій Верес / © Фото з соціальних мереж
Андрій Верес / Фото: Фото з соціальних мереж

Зазначимо, Андрій Верес – народний артист України. Він був причетним створення відомого ансамблю "Калина", 1989 року створив гурт "Козацькі забави", в останні роки життя опікувався хором "Перлина Петропавлівки". Також Андрій Верес очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня". В артиста залишилася дружина Галина та син Максим.

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Дата публікації
Перегляди
3359
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