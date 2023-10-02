Умер народный артист Украины Андрей Верес

Ушел из жизни народный артист Украины Андрей Верес, который возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

О смерти музыканта сообщил в Facebook третий президент Украины Виктор Ющенко, с которым он дружил. Артиста не стало на 68-м году жизни. Что стало причиной смерти неизвестно.

"Всю свою жизнь Андрей был искренне предан одной идее – раскрытию потенциала украинской музыки, украинской песни. Он без устали основывал и выводил на высокий профессиональный уровень ансамбли и группы, верил в исполнителей, выращивая в них любовь к пению и любовь к сцене. Благодаря его энтузиазму, украинская песня возрождалась в Киевской области с конца 1980-х годов", — написал Виктор Ющенко.

Андрей Верес и Виктор Ющенко / Фото: Фото из социальных сетей

Третий президент также рассказал, что Андрей Верес в последние годы своей жизни активно помогал украинским защитникам и неустанно ждал победы Украины.

"В последние годы он много помогал Вооруженным силам Украины, поддерживал патриотический дух на фронте, сердцем верил в победу, которой, к сожалению, не суждено было увидеть. Андрей, ты так много сделал для Украины на протяжении всей своей жизни. Твоим артистам, всей украинской культуре, всей нашей семье, которая так тебя ценила, тебя будет не хватать", — добавил Виктор Ющенко.

Андрей Верес / Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, Андрей Верес – народный артист Украины. Он был причастен к созданию известного ансамбля "Калина", в 1989 году создал группу "Козацькі забави", в последние годы жизни занимался хором "Перлина Петропавлівки". Также Андрей Верес возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня". У артиста осталась жена Галина и сын Максим.

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