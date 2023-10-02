Светлана Тарабарова рассказала о финансовых проблемах в семье: "Дом на продаже"

Также артистка призналась, на что больше всего тратит средств.

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о финансовых проблемах ее семьи.

В начале полномасштабной войны исполнительница полностью потеряла свой доход. Артистка была не в состоянии выплачивать кредит за дом. Тарабарова с мужем Алексеем Бондарем приняла решение продавать жилье.

С тех пор прошел год. Как призналась артистка, ситуация пока не изменилась, дом еще на продаже. Впрочем, певица надеется, что все же удастся выплатить кредит и не продавать жилье.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Пока никак. Дом до сих пор на продаже. Конечно, мы ждем, возможно, какие-то кредиты откроются от страны, возможно, ипотека. Еще не решили этот вопрос. Ну, конечно, очень хочется, чтобы мы продолжали здесь жить. Но как будет", – рассказала Тарабарова в интервью Евгению Фешаку.

Также исполнительница призналась, на что больше всего тратит средства. По словам артистки, в их семье обычно деньги уходят на бытовые вещи.

Светлана Тарабарова

"Аренда, заработная плата, еда и детский сад. Выходит, на быт больше всего тратим", — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно блогер Александр Волошин признался, сколько зарабатывает в месяц. Также звезда Сети рассекретил, что ему приносит доход.

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