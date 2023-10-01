Днепр-1 – Металлист 1925: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире заключительный поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

В понедельник, 2 октября, "Днепр-1" и "Металлист 1925" сыграют между собой в заключительном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на "Днепр-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

После шести сыгранных матчей днепряне с 9 очками занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Харьковский клуб имеет 11 баллов после семи поединков и размещается на восьмой позиции.

Недавно оба клуба играли матчи 1/8 финала Кубка Украины и не сумели пробиться в четвертьфинал турнира. "Днепр-1" в серии пенальти потерпел поражение от "Полесья", а "Металлист 1925" разгромно проиграл "Ворскле".

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Металлист 1925" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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