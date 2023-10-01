Дніпро-1 – Металіст 1925: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі заключний поєдинок 9-го туру чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 2 жовтня, "Дніпро-1" і "Металіст 1925" зіграють між собою в заключному матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені". Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Після шести зіграних матчів дніпряни з 9 очками посідають 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Харківський клуб має 11 балів після семи поєдинків і розташовується на восьмій позиції.

Нещодавно обидва клуби грали матчі 1/8 фіналу Кубка України та не зуміли пробитися до чвертьфіналу турніру. "Дніпро-1" у серії пенальті зазнав поразки від "Полісся", а "Металіст 1925" розгромно програв "Ворсклі".

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Металіст 1925" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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