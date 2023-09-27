"Ворскла" розгромною перемогою вийшла до чвертьфіналу Кубка України

"Ворскла" розгромила "Металіст 1925" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 0:3 .

Полтавці створили собі гандикап ще в першому таймі: на 15-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Ібрагім Кане, а перед перервою перевагу "Ворскли" подвоїв Руслан Степанюк.

У другому таймі підопічні Віктора Скрипника остаточно закрили питання щодо переможця. На 74-й хвилині рахунок розгромним зробив Іван Нестеренко. Забити хоча б гол престижу харків'янам не вдалося.

Додамо, що раніше до чвертьфіналу Кубка України також вийшли донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), житомирське "Полісся", київська "Оболонь" та одеський "Чорноморець".

Останній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між луганською "Зорею" та першоліговим ФСК "Маріуполь" заплановано на 12 жовтня.

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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