Росіяни вчергове обстріляли Донеччину: що відомо про наслідки

Так, 27 вересня російські окупанти вдарили по півночі Донецької області. На жаль, загинула одна людина, ще чотири – поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Деталі

Як йдеться у повідомленні, обстріли пролунали у Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ. Попередньо, проти цивільного населення окупанти застосували авіабомби й танки.

Росіяни обстріляли Донеччину

"Від влучання засобів ураження загинув один мешканець. Жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів", – зауважили у прокуратурі.

Атака загарбників зруйнувала й понівечила понад два десятки приватних осель. Крім того, пошкоджено газопровід й електромережі.

Росіяни обстріляли Донеччину

Читайте також: