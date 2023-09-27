Росіяни вчергове обстріляли Донеччину: що відомо про наслідки

Росіяни продовжують тероризувати цивільних мешканців.
Так, 27 вересня російські окупанти вдарили по півночі Донецької області. На жаль, загинула одна людина, ще чотири – поранені.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
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Як йдеться у повідомленні, обстріли пролунали у Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ. Попередньо, проти цивільного населення окупанти застосували авіабомби й танки.
"Від влучання засобів ураження загинув один мешканець. Жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів", – зауважили у прокуратурі.
Атака загарбників зруйнувала й понівечила понад два десятки приватних осель. Крім того, пошкоджено газопровід й електромережі.
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