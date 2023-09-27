"Ворскла" разгромной победой вышла в четвертьфинал Кубка Украины

"Ворскла" разгромила "Металлист 1925" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 0:3 .

Полтавчане создали себе гандикап еще в первом тайме: на 15-й минуте счет во встрече открыл Ибрагим Кане, а перед перерывом преимущество "Ворсклы" удвоил Руслан Степанюк.

Во втором тайме подопечные Виктора Скрипника окончательно закрыли вопрос о победителе. На 74-й минуте счет разгромным сделал Иван Нестеренко. Забить хотя бы гол престижа харьковчанам не удалось.

Добавим, что ранее в четвертьфинал Кубка Украины также вышли донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), житомирское "Полесье", киевская "Оболонь" и одесский "Черноморец".

Последний поединок 1/8 финала Кубка Украины между луганской "Зарей" и перволиговым ФСК "Мариуполь" запланирован на 12 октября.

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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