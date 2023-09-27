Чи прискориться мобілізація в Україні: відповідь Міноборони

Наразі плани мобілізації в Україні не змінюються. Проте усе може змінюватися в залежності від того, які виклики будуть з боку Росії.

Про це в ефірі "Ми - Україна" сказав заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Як наголосив заступник міністра оборони, завдання кожного чоловіка – захистити свою державу. Відтак до цього слід готуватися.

"Ми робимо максимально все, щоби не збільшувати темп мобілізації. Але самі розумієте, це все залежить від агресора і від ситуації, яка буде складуватися на фронті", – підсумував Павлюк.

Раніше йшлося про те, що від 1 жовтня для військовозобов'язаних жінок із медичною освітою "нічого не зміниться". Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року.

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