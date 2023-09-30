Вторая подряд потеря очков: "Шахтер" неожиданно проиграл "Ворскле" в матче УПЛ

"Шахтер" уступил "Ворскле" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:2 .

Первый тайм неожиданно остался за полтавчанами. На 22-й минуте Александр Скляр реализовал пенальти после того, как Дмитрий Чигринский нарушил правила в собственной штрафной.

В начале второй половины встречи "горняки" отыгрались – на 57-й минуте Александр Зубков нанес классный удар в ближнюю "девятку" из пределов штрафной.

Очень быстро команда Виктора Скрипника могла во второй раз в этом матче выйти вперед, но Иван Нестеренко с близкого расстояния не попал в пустые ворота после провала в обороне дончан.

Однако тот же Нестеренко реабилитировался на 71-й минуте, когда в падении переправил мяч в ворота после прострела с правого фланга от Игоря Пердуты. Этот гол стал решающим – избежать поражения подопечным Патрика ван Леувена не удалось.

Отметим, что "Шахтер" во второй раз подряд потерял очки в национальном чемпионате. В предыдущем туре "оранжево-черные" не осилили "Рух" (1:1).

"Горняки" с 18 очками остались на вершине УПЛ, но рискуют лишиться лидерства по итогам тура. Полтавская команда с 12 баллами поднялась на седьмое место.

Следующий матч "Шахтер" проведет 4 октября в Бельгии против "Антверпена" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ворскла" 7 октября на выезде встретится с "Колосом" в поединке 10-го тура УПЛ.

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