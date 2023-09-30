Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 1 октября, "Динамо" и "Александрия" встретятся в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 19:00.
После пяти сыгранных матчей киевляне имеют 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" с 8 очками после восьми поединков размещается на 12-й позиции.
На этой неделе оба клуба играли матчи 1/8 финала Кубка Украины. Команда Руслана Ротаня вырвала победу над "Рухом", а вот подопечные Мирчи Луческу потерпели сенсационное поражение от "Оболони" и вылетели из турнира.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.
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