Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 1 октября, "Динамо" и "Александрия" встретятся в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 19:00.

После пяти сыгранных матчей киевляне имеют 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" с 8 очками после восьми поединков размещается на 12-й позиции.

На этой неделе оба клуба играли матчи 1/8 финала Кубка Украины. Команда Руслана Ротаня вырвала победу над "Рухом", а вот подопечные Мирчи Луческу потерпели сенсационное поражение от "Оболони" и вылетели из турнира.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

Читайте также:

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Александрия и другие матчи 9-го тура УПЛ

Сейвы Трубина помогли "Бенфике" победить "Порту" и стать лидером чемпионата Португалии (видео)

"Черноморец" оформил камбэк в матче с "Кривбассом" и пробился в четвертьфинал Кубка Украины