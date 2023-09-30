Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 9-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 1 жовтня, "Динамо" та "Олександрія" зустрінуться в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 19:00.

Після п'яти зіграних матчів кияни мають 12 очок і посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Олександрія" з 8 очками після восьми поєдинків розташовується на 12-й позиції.

Цього тижня обидва клуби грали матчі 1/8 фіналу Кубка України. Команда Руслана Ротаня вирвала перемогу над "Рухом", а ось підопічні Мірчі Луческу зазнали сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіли з турніру.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі 2+2.

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