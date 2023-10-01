Умеров поговорил с главой Пентагона о дальнейшей военной помощи

Поддержка украинских воинов на поле боя со стороны США будет продолжаться

В воскресенье, 1 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу продолжения финансирования для поддержки Украины. Разговор состоялся на фоне принятого накануне временного финансирования правительства без средств для помощи Украине.

Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее – Twitter).

По его словам, глава Пентагона заверил, что поддержка украинских воинов на поле боя со стороны США будет продолжаться.

"Министр Остин заверил меня, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Украинские воины будут и в дальнейшем иметь сильную поддержку на поле боя", — добавил украинский министр.

Почему возникли беспокойства о военной поддержке

Как сообщалось, 30 сентября Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла законопроект о временном финансировании правительства на 45 дней, не предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

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Это было сделано во избежание шатдауна — приостановки работы государственных органов США из-за отсутствия бюджетного финансирования.

После этого президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана и подчеркнул, что двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за сохранение работы правительства, предотвращая "ненужный кризис, который причинил бы ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев" .

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова ранее сообщила, что пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.

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