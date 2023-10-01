8 ошибок рациона, которые мешают похудеть

Эксперты называют распространенные ошибки, которые могут сорвать ваши усилия по похудению.

Когда речь идет о диете для похудения, важно иметь четкий план и избегать ошибок, которые могут разрушить цель. Полезно знать о некоторых вредных ежедневных привычках, чтобы как можно быстрее их исправить.

Мы пообщались с экспертами и узнали, что препятствует пути похудания. Читайте дальше, чтобы узнать 8 ошибок, которых следует избегать, если вы хотите сбросить лишний вес.

Недостаточное количество пищи в течение дня

Легко предположить, что диета означает есть гораздо меньше. Но, по словам американского врача, доктора наук, специалистки по вопросам питания Мелиссы Митри, вы действительно наносите себе вред, если голодаете.

"Слишком мало еды в течение дня может оказать противоположное влияние на ваш метаболизм, заставляя вас переесть позже", — говорит она.

Не пропускайте ни одного приема пищи днем. Не переедайте.

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Перекус на ночь

После долгого дня вполне естественно, что вы хотите расслабиться и вознаградить себя угощением. Но последнее, что вам следует сделать, это начать жевать перед сном.

"Поздние ужины и перекусы могут сорвать ваши лучшие усилия по похудению в течение дня", — говорит Митри.

Чтобы избежать этой плохой привычки, обратите внимание на то, что вызывает у вас желание перекусить. Например, вы чрезмерно напряжены или эмоционально смущены.

Дефицит клетчатки

Недостаточное количество клетчатки в рационе является большой ошибкой, которая может сорвать ваши усилия по похудению.

"Пищевые волокна — это тип непереваренных углеводов, которые содержатся в растительных продуктах и замедляют пищеварение и повышают насыщение, помогая вам сбросить вес", — объясняет Митри.

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Не завтракаете

Все говорят, что завтрак является самым важным приемом пищи, и это правда!

"Ежедневный завтрак защищает от увеличения веса, потому что он насыщает вас, заставляя испытывать меньше приступов голода и желания пищи позже", — объясняет Митри.

По ее словам, сбалансированный завтрак каждое утро помогает регулировать уровень сахара в крови, что может усилить чувство голода и связанные с ним симптомы.

Хорошо сбалансированный завтрак содержит: яйца, авокадо, цельнозерновой хлеб, овсянку с фруктами или с листовой зеленью.

Употребление ненужных калорий

Важно помнить о жидких калориях, которые вы потребляете. Одними из самых больших нарушителей являются соки, газировка, алкоголь и, как ни странно, коктейли в бутылках.

"Жидкие калории не имеют большой питательной ценности и могут начать быстро накапливаться, способствуя нежелательному увеличению веса", — отмечает Митри.

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Уложение на модные диеты

Если вы хотите почувствовать долгосрочные результаты потери веса, полностью избегайте модных диет, поскольку они могут помешать вашим усилиям в долгосрочной перспективе.

"Модные диеты часто содержат ограничительные и неустойчивые правила питания, а также не индивидуальны", — говорит она.

Вместо того чтобы прибегать к модной диете, отдайте предпочтение полноценному и здоровому рациону, содержащему ваши любимые блюда в умеренном количестве. Вы можете поговорить с профессиональным диетологом или терапевтом, чтобы разработать индивидуальный план похудения.

Употребление чрезмерного количества здоровой пищи

Некоторые здоровые продукты являются лучшими в умеренных количествах. Однако потребление слишком большого количества "здоровых" жиров (например, содержащихся в авокадо, орехах и оливковом масле) может фактически нарушить ваши цели по похудению из-за чрезмерного количества калорий и жира.

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Не контролируете порции

Размер порции имеет огромное значение. Если вы не контролируете это, то совершаете самую большую ошибку при похудении. Контроль порций является важной составляющей любой эффективной диеты. Это помогает вам не потреблять больше калорий, чем действительно нужно вашему организму, что важно, поскольку для похудения нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете.

Чтобы поддерживать прогресс в похудении, всегда помните о размерах порций, чтобы предотвратить потребление избыточных калорий, что приведет к потенциальному увеличению веса. Избегайте бездумного потребления.

Напомним также о том, как похудеть раз и навсегда без всяких диет. Специалисты говорят, что этот метод действительно работает.

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