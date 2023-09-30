Боррель прибыл в Одессу: что известно

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. Дипломат в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет с Украиной столько, сколько нужно.

Об этом Жозеп Боррель сообщил на своей странице в Twitter.

Украина должна защищаться

Как отметил высокий представитель ЕС, Одесса – прекрасный исторический город. И оно должно быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. "Вместо этого оно появляется в новостях как мишень путинской войны", – подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от атак российских захватчиков.

Боррель также напомнил, что прошел год с начала незаконной аннексии РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своими территориями", – утверждает представитель ЕС.

Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил удары страны-агрессора по Киеву, Одессе и дунайским портам.

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