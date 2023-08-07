Китай снова пригласил главу дипломатии ЕС Борреля с визитом в Пекин

Это произошло после того, как Пекин упразднил визит главы европейской дипломатии в июле.

Назначенный глава МИД КНР Ван пригласил руководителя дипломатического корпуса Евросоюза Жозепа Борреля и его делегацию посетить страну осенью.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении указывается, что Борреля пригласили, чтобы обсудить подготовку к саммиту лидеров, который состоится в текущем году, сообщили в МИДе Китая.

Кроме того, Ван И и Жозеп Боррель провели телефонный разговор.

Отметим, что в прошлом месяце Боррель должен был посетить Пекин, где собирался провести переговоры с тогдашним министром иностранных дел Цинь Ганом, но визит был отменен китайской стороной. Позже в Пекине заявили, что готовы к встрече в "ближайшее удобное время".

Позже высший законодательный орган Пекина отстранил Циня от должности и восстановил в должности его предшественника Вана.

Новый глава МИД страны заявил, что он будет работать по углублению партнерства с другими странами, а также защищать суверенитет Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае изменили дипломатическую стратегию по вторжению РФ в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Пекине увидели неспособность России выполнять договоренности.

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