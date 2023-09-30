Боррель прибув до Одеси: що відомо

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Дипломат вчергове наголосив, що ЄС буде з Україною стільки, скільки потрібно.

Про це Жозеп Боррель повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Україна має захищатися

Як відзначив високий представник ЄС, Одеса – прекрасне історичне місто. І воно має бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. "Натомість воно з'являється в новинах як мішень путінської війни", – підкреслив Боррель.

Він акцентував, що ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від атак російських загарбників.

Боррель також пригадав, що минув рік від початку незаконної анексії РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своїми територіями", – стверджує представник ЄС.

Напередодні голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель засудив удари країни-агресорки по Києву, Одесі та дунайських портах.

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