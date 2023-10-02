Світлана Тарабарова розповіла про фінансові проблеми в сім'ї: "Будинок на продажу"

Також артистка зізналась, на що найбільше витрачає коштів.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про фінансові проблеми в її сім'ї.

На початку повномасштабної війни виконавиця повністю втратила свій дохід. Артистка була не в змозі виплачувати кредит за будинок. Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем прийняла рішення продавати житло.

Відтоді минув рік. Як зізналась артистка, ситуація наразі не змінилася, будинок досі на продажу. Утім, співачка сподівається, що все ж таки вдасться виплатити кредит та не продавати оселю.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Поки що ніяк. Будинок досі на продажу. Звичайно, ми чекаємо, можливо, якісь кредити відкриються від країни, можливо, іпотека. Ще не вирішили це питання. Ну, звичайно, дуже хочеться, щоб ми продовжували тут жити. Але як буде", - розповіла Тарабарова в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Також виконавиця зізналась, на що найбільше витрачає кошти. За словами артистки, в їхній сім'ї зазвичай гроші йдуть на побутові речі.

Світлана Тарабарова

"Оренда, заробітна плата, їжа і дитячий садок. Виходить, на побут найбільше витрачаємо", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно блогер Олександр Волошин зізнався, скільки заробляє на місяць. Також зірка Мережі розсекретив, що йому приносить дохід.

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